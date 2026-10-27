Condenan a extranjero por organizar una fiesta con drogas en la que estaban 16 menores de edad

Capacabana- Antioquia

La fiscalfiía nformó que un extranjero fue condenado a 23 años de cárcel por los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y suministro a menor de edad. Por hechos ocurridos en el municipio de Copacabana en el 2017, cuando fue capturado.

Según el ente investigador, el sentenciado fue capturado en flagrancia el 21 de diciembre justo cuando participaba de una fiesta en una finca de recreo con 16 menores de edad.

En ese momento le incautaron dinero en efectivo, además de una cantidad considerable de licor, marihuana, tusi y otras sustancias estupefacientes.

“El sentenciado captaba a las menores de edad por redes sociales mediante el ofrecimiento de dinero, regalos, viajes, licor y sustancias estupefacientes, con el propósito de satisfacer sus intereses sexuales”.

El sentenciado tiene orden de captura vigente y se espera que cumpla la pena de 23 años en un centro carcelario y posteriormente sea expulsado del país.

La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa del extranjero.