Concejo de Cartagena realizó audiencia pública a proyecto sobre reorganización de localidades

En el marco de la Proposición 029 de 2026, el Concejo Distrital de Cartagena recibió el informe de ejecución presupuestal de 2026 y las proyecciones financieras para 2027 de la Escuela de Gobierno y Liderazgo. Asimismo, realizó la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 127 de 2026, relacionado con la reorganización político-administrativa del Distrito, que propone pasar de tres a cinco localidades.

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Escuela de Gobierno expone proyección presupuestal para 2027

La Escuela de Gobierno y Liderazgo informó que cuenta con un presupuesto definitivo de inversión de $3.500 millones para 2026, con una ejecución por compromisos del 63,3 %, equivalente a $2.215 millones. Además, reportó la gestión del 100 % de los $182,4 millones asignados para su funcionamiento desde el Despacho del Alcalde.

Para la vigencia 2027, la entidad proyecta un presupuesto de inversión de $2.500 millones, financiado con Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD). Estos recursos se destinarían a siete proyectos estratégicos relacionados con la implementación del Plan Decenal de Cultura Ciudadana, la gobernanza territorial, la cualificación de los servidores públicos y el fortalecimiento de la participación comunitaria.

Durante el análisis, los concejales Jhoan Correa y Luz Marina Parias manifestaron su preocupación por la reducción de los recursos destinados a cultura ciudadana y cartageneidad, así como por el cumplimiento de las metas pendientes.

Ambos hicieron un llamado a la Administración Distrital para revisar la asignación presupuestal y mantener la inversión en procesos de formación ciudadana, con el propósito de dar continuidad a las iniciativas previstas en estas áreas.

Audiencia pública sobre la reorganización de las localidades

Durante la jornada también se llevó a cabo la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 127 de 2026, presentado por la Administración Distrital, cuyo propósito es modificar el Acuerdo 006 de 2003 para reorganizar la división político-administrativa de Cartagena, pasando de tres a cinco localidades.

La iniciativa se fundamenta en un diagnóstico técnico de la Secretaría de Planeación Distrital que identifica diferencias socioeconómicas y geográficas entre los territorios que conforman las localidades actuales, así como dificultades de acceso a la oferta institucional para las comunidades ubicadas en zonas apartadas.

De acuerdo con la propuesta, la nueva organización territorial estaría conformada por las siguientes localidades:

* Localidad 1: Turística, Patrimonial y del Litoral Norte.

* Localidad 2: Ciénaga de la Virgen y Central.

* Localidad 3: De la Bahía e Industrial.

* Localidad 4: Insular y del Caribe Sur.

* Localidad 5: Rural y Costera.

El proyecto también contempla directrices para la coordinación de acciones de protección de los cuerpos de agua, la transición gradual de las Juntas Administradoras Locales (JAL) y la sostenibilidad fiscal de la reorganización, conforme al marco legal vigente.

En el espacio de participación, líderes comunales y representantes de distintos sectores presentaron sus planteamientos sobre la iniciativa y la importancia de que la reorganización responda a las necesidades particulares de cada territorio.

Para finalizar, fue aprobada la proposición del concejal Armando Córdoba, para realizar una segunda sesión de la audiencia de este proyecto con el propósito de escuchar y analizar junto con la comunidad la propuesta planteada en el proyecto.

Agotado el orden del día, la Mesa Directiva citó a sesión para el miércoles 28 de octubre a las 9:00 a.m.