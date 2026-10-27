Colombia y Países Bajos refuerzan alianza en agua y clima: Cartagena acogió un encuentro

En el año en que Colombia y el Reino de los Países Bajos están conmemorando 200 años de relaciones diplomáticas, ambos países enfocan su colaboración en uno de los temas más estratégicos para su futuro común: el agua y la adaptación al cambio climático.

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Es así como la última semana de octubre, autoridades nacionales y territoriales de los Países Bajos y de Colombia, al igual que corporaciones autónomas regionales, universidades, empresas y organizaciones, compartirán experiencias y soluciones sobre gobernanza del agua, uso eficiente del recurso, protección costera e infraestructuras urbanas resilientes en diálogos en Manizales, Cartagena, Santa Marta y Bogotá.

Dichas conversaciones resultan estratégicas por los retos actuales. El 8 de octubre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó oficialmente la consolidación del Fenómeno de El Niño en Colombia.

Según el Instituto, la anomalía de la temperatura superficial del océano Pacífico alcanzó +3,49 °C y existe un 83 % de probabilidad de que el fenómeno mantenga una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

Para Colombia, este escenario puede traducirse en temperaturas más altas, reducción de las precipitaciones en varias regiones, menores caudales y niveles de embalses, presión sobre el abastecimiento de agua y mayor amenaza de incendios de cobertura vegetal. Esto, sumado a otros fenómenos climáticos como el Fenómeno de la Niña y las tormentas tropicales, pueden causar inundaciones y afectaciones a la población.

Por ello, el intercambio de conocimiento y la colaboración institucional que se llevarán a cabo en los próximos días adquieren la mayor relevancia.

La embajadora del Reino de los Países Bajos, Marielle Geraedts, señala que precisamente esa relación de 200 años que tiene su país con Colombia, basada en el diálogo, la confianza y la cooperación, hoy se traduce en una historia de soluciones concretas frente al agua y el clima.

“Queremos trabajar juntos, entre gobiernos, empresas, academia y comunidades, para convertir conocimiento, innovación y experiencia en respuestas sostenibles que fortalezcan la resiliencia de los territorios y mejoren la calidad de vida de las personas”.

Un ejemplo de esta cooperación es Partners for Water, el programa del Gobierno de los Países Bajos implementado por la Agencia Neerlandesa RVO y la embajada de los Países Bajos en Colombia. Por medio de este programa, Colombia y los Países Bajos fortalecen su cooperación para promover la gestión sostenible del agua, la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica.

La colaboración impulsa iniciativas que abarcan desde el desarrollo de soluciones integrales para la resiliencia climática de Cartagena, mediante el programa Water as Leverage – Construyendo con el agua, hasta estrategias para mejorar la eficiencia hídrica en la producción de café en Magdalena, propuestas para fomentar el aprovechamiento sostenible de los sedimentos dragados y estructuración de soluciones sostenibles para la protección costera de San Andrés.

Una semana de intercambio y soluciones

Del 21 al 23 de octubre, Manizales será sede de la Cumbre de Gobernanza por el Agua, coorganizada por Asocars y el programa neerlandés InspirAgua, que abrirá la semana con un enfoque en la planeación y el rol del agua en el desarrollo del país.

El 27 de octubre, la Universidad de Cartagena acogió la conferencia: Construyendo con el agua: el agua como herramienta de transformación urbana.

El 29 de octubre, en Santa Marta, se realizará el taller Seguridad hídrica en el Delta del Magdalena, organizado con pequeños productores de la región.

Finalmente, el 30 de octubre se realizará en Bogotá el encuentro: “Conectados por el Agua – Connected by Water”, entre las 7:30 a. m. y las 3:00 p. m. El encuentro reunirá a autoridades nacionales de ambos países, gobiernos territoriales, Corporaciones Autónomas Regionales, universidades, empresas y organizaciones especializadas. La apertura estará a cargo de la embajadora del Reino de los Países Bajos en Colombia.