Cerca de 100 trabajadores denunciaron despidos y salarios atrasados en el Hospital de Bocagrande

La incertidumbre laboral golpeó a cerca de 100 trabajadores del Nuevo Hospital de Bocagrande, en Cartagena, quienes denunciaron que fueron despedidos el pasado 5 de octubre sin recibir el pago de sus liquidaciones, indemnizaciones y salarios pendientes.

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Entre los afectados hay personal asistencial y administrativo. Según Jesús Carrasquilla, exjefe de enfermería del centro médico, la mayoría de la planta fue desvinculada, mientras que los trabajadores de servicios generales y mantenimiento quedaron por fuera de la medida.

“Nos pasaron carta de despido sin el debido reconocimiento económico con el que todo trabajador debe salir cuando se le despide”, afirmó Carrasquilla, quien aseguró que recibieron documentos relacionados con sus liquidaciones, pero no una fecha concreta para el pago.

De acuerdo con los testimonios recogidos, las deudas incluyen salarios correspondientes a enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre y los primeros cinco días de octubre. También reclaman primas de ambos semestres, dotación de uniformes y aportes a la seguridad social desde enero. En el caso del exjefe de enfermería, las acreencias superarían los 45 millones de pesos.

Los extrabajadores atribuyeron la situación a la falta de liquidez de la institución y expresaron preocupación por una posible reestructuración jurídica. Según sus denuncias, el hospital se prepararía para operar bajo el nombre de Nuevo Hospital Bocagrande de Cartagena, mientras adelantaría procesos de contratación de nuevo personal.

La situación se suma a las medidas correctivas adoptadas por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), que ordenó un cierre preventivo el 10 de agosto tras encontrar irregularidades relacionadas con la afiliación a riesgos laborales y las garantías de seguridad social.

Por ahora, los trabajadores mantienen protestas pacíficas para exigir el pago de sus obligaciones laborales. Según Carrasquilla, su principal reclamo es que la institución responda por las deudas acumuladas antes de reanudar sus operaciones bajo nuevas condiciones.