Capturaron en Flor del Campo a un joven señalado de matar a un hombre en María La Baja

Un joven de 22 años fue capturado en Cartagena y enviado a prisión por su presunta responsabilidad en el asesinato de un hombre de 25 años en el corregimiento de Los Bellos, en María La Baja, Bolívar.

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Se trata de Juan David Bravo Berrío, quien fue detenido el pasado 24 de octubre durante patrullajes de la Policía Nacional en el barrio Flor del Campo. La Fiscalía lo presentó ante un juez de control de garantías por hechos ocurridos el 4 de mayo de este año.

De acuerdo con la investigación, el homicidio se registró de madrugada en un establecimiento comercial, donde el señalado habría atacado con un arma cortopunzante a la víctima durante una riña. La Fiscalía indicó que el enfrentamiento estaría relacionado con rencillas previas entre ambos y que el presunto agresor se encontraba en aparente estado de alicoramiento.

El hombre herido murió en el lugar de los hechos. Para identificar al presunto responsable, los investigadores recopilaron entrevistas, fotografías y diligencias de reconocimiento, elementos que permitieron individualizar a Bravo Berrío y solicitar su captura.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.