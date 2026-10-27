Avanza pavimentación de calle en el barrio Nelson Mandela sector Las Vegas

La calle Nueva Esperanza, en el sector Las Vegas del barrio Nelson Mandela, está cada vez más cerca de convertirse en una vía completamente pavimentada. Con un avance del 90%, esta obra del programa Vías para la Felicidad, liderado por el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, responde a una necesidad que por años reclamaron los habitantes.

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La intervención contempla 400 metros lineales de pavimento, además de bordillos, andenes y obras hidráulicas. Los trabajos se concentran en la calle Nueva Esperanza y también comprende un tramo de la calle 6 de Marzo.

Impacto en la comunidad escolar

Con esta pavimentación, más de 200 familias se benefician directamente de mejores condiciones para movilizarse, acceder a sus viviendas y conectarse con otros sectores. Así mismo, en el sector funciona el Instituto Educativo Bernardo Foegen, que ofrece formación de primaria y bachillerato a más de 720 estudiantes.

Malvis De Ávila, integrante de la Junta de Acción Comunal (JAC), expresó su agradecimiento por la intervención: “Muy agradecida con el alcalde Dumek Turbay porque por primera vez nos tienen en cuenta, por escuchar nuestro clamor, por mirar nuestra necesidad y pavimentar esta calle del sector Las Vegas, tan importante. Aquí tenemos un colegio y varios adultos mayores. Gracias por tener la voluntad política para atendernos”.

La intervención genera, además, 11 empleos directos, contribuyendo a la dinámica económica asociada a la ejecución de las obras.