Ataque a bala en un estadero acabó con la vida de dos amigos en el sur de Bolívar

Una noche de encuentro entre amigos terminó en tragedia en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Edwin Nieto Moreno y Robinson Asprilla fueron asesinados a tiros en el estadero La Pesebrera, ubicado en las afueras del municipio.

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El doble homicidio ocurrió la noche del domingo 25 de octubre. Según la información preliminar, los dos hombres se encontraban compartiendo con conocidos después de una extensa jornada laboral cuando dos sujetos llegaron al establecimiento en una motocicleta.

Uno de ellos habría desenfundado un arma de fuego y disparado varias veces contra las víctimas. Aunque ambas fueron auxiliadas, minutos después se confirmó que habían muerto por la gravedad de las heridas.

El ataque causó preocupación entre los habitantes de esta población del sur de Bolívar, donde la violencia ha marcado durante años la vida de numerosas comunidades.

Tras lo ocurrido, las autoridades llegaron al lugar e iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables, quienes huyeron en la motocicleta después de disparar.