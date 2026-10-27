Armada incautó más de tres toneladas de cocaína en zona norte de Cartagena

En desarrollo de operaciones de control y seguridad en el corregimiento de Punta Canoas, ubicado a unos 40 minutos de Cartagena, unidades de la Armada Nacional, adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No. 1, incautaron 3.054 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante labores de verificación en inmediaciones de la zona costera del departamento de Bolívar.

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El resultado se produjo cuando tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 13 adelantaban labores de vigilancia y control en el sector. Durante la madrugada, los uniformados observaron varias fuentes de iluminación y, al aproximarse a un predio baldío, identificaron a varias personas que huyeron al advertir la presencia de las autoridades.

En el lugar, el personal militar halló 102 bultos que contenían paquetes con características similares a las de sustancias ilícitas, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

De acuerdo con la información preliminar, las personas que huyeron presuntamente estarían organizando el alijo para su posterior tráfico hacia el exterior. Las circunstancias y la modalidad que se pretendía utilizar para sacar la droga del país son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

El material incautado fue trasladado a Cartagena, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), mediante la cual se estableció que los paquetes contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 3.054 kilogramos.

Posteriormente, se adelantaron las coordinaciones correspondientes con las autoridades judiciales para llevar a cabo los procedimientos de judicialización del alijo.

De acuerdo con las estimaciones, esta incautación representa una afectación superior a los 141 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones criminales y evitó que más de 7,6 millones de dosis de estupefacientes llegaran a los mercados ilegales.

La Armada Nacional, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para contrarrestar las actividades ilícitas, debilitar las economías criminales y contribuir a la seguridad y tranquilidad de las comunidades.