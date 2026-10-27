Alias ‘Primo Sangre’, abatido en Medellín, no era el segundo al mando del frente 36

Medellín

En su visita fugaz y operativa a Antioquia, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reportó que fue abatido alias ‘Primo Sangre’ a manos de un grupo especial de la Policía Nacional. Según el mandatario, esta persona era el segundo al mando del frente 36 en Antioquia. Así lo hizo público mediante un comunicado oficial.

Caracol Radio estuvo indagando sobre quién era alias “Primo Sangre”, y conoció que tenía un parentesco familiar con alias ‘Leo’ o ‘Firu’, hoy capturado y quien fue jefe del Frente 36. Además, no era el segundo al mando de ese frente, que hoy es comandado por alias Chejo. Expresaron las fuentes que ‘Primo Sangre’ era un jefe de comisión y estaba bajo las órdenes de alias “Pimpón”, quien hace parte del estado mayor del grupo ilegal y quien podría ser el tercero en la línea de mando y tenía injerencia en Campamento y Guadalupe.

Por el momento, las autoridades no han dado datos sobre este operativo; se realizó en el corregimiento de San Cristóbal, occidente de Medellín. Aparte del abatido guerrillero, fue capturada una mujer, presuntamente la pareja sentimental, y dos hombres más que los acompañaban y que están siendo identificados.

“Alrededor de las 3 de la mañana, se llega al sitio exacto donde estaba esta persona, acompañada de otras personas; responde a la fuerza pública, y este sujeto es dado de baja. Estamos hablando de Primo Sangre de las FARC, y las otras personas que lo acompañaban eran capturadas. Alias Primosangre tenía más de 10 años de trayectoria criminal y, según la información de inteligencia, era hombre de confianza de alias Chejo, que es el cabecilla del frente 36 de las Farc de estas zonas. Y lo habría designado como cabecilla de una comisión armada en Anorí, Antioquia, integrada aproximadamente por 12 personas”, recalcó el alcalde Federico Gutiérrez. recalcó el alcalde Federico Gutiérrez.

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¿Qué se sabe de ‘Primo Sangre’?

Diferentes fuentes consultadas comentaron que esta persona había sido entrenada como francotirador en la frontera con Venezuela, donde el frente 33 de alias ‘Calarcá’ tiene un centro de entrenamiento.

Este medio de comunicación también obtuvo información, la cual indica que tenía la intención de ingresar al frente 34, que está en proceso de reactivación en el Carmen de Atrato, departamento del Chocó, en límites con Antioquia, donde alias Darlinson trata de reforzarlo. Al parecer, tenía la intención de hacer tránsito hacia esa zona del país donde podría picar un cargo relevante por su experiencia y cercanía con los jefes del frente 36, que apoya la reactivación del frente 34, que ha sido desmantelado en dos ocasiones.