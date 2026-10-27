Alcaldía abre diálogo sobre futuro de los mercados públicos en Cartagena

En el marco de la gestión de la Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo la administración del alcalde Dumek Turbay Paz, y a través de la Secretaría General, liderada por María Patricia Porras, este miércoles 28 de octubre se realizará el foro “Mercado Público de Cartagena, una transición histórica y cultural”, un espacio de diálogo y reflexión sobre el presente y el futuro de los mercados públicos.

La jornada propiciará un intercambio de conocimientos y experiencias en torno al valor de estos espacios para el abastecimiento, la economía, la identidad cultural y el desarrollo urbano de la ciudad.

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La relevancia de esta conversación está relacionada con el papel que cumplen los mercados públicos en la dinámica de Cartagena. Espacios como el mercado de Bazurto y el mercado de Santa Rita hacen parte de una actividad comercial fundamental para la ciudad y reflejan la importancia de estos escenarios en la vida cotidiana de sus habitantes.

A partir de esta realidad, el foro propone ampliar la mirada sobre los mercados públicos, sus posibilidades de desarrollo y su relación con las tradiciones gastronómicas y culturales del territorio.

La iniciativa también busca explorar experiencias de otras ciudades y conocer perspectivas que permitan analizar las oportunidades que tienen los mercados para fortalecer su función económica, cultural y social, así como su articulación con la planificación urbana y el potencial turístico de Cartagena.

El foro se realizará a partir de las 3:00 p. m. en la Biblioteca Distrital y Centro Cultural del Pie de la Popa y contará con dos paneles temáticos, en los que participarán representantes del sector gastronómico y expertos en economía, arquitectura y desarrollo urbano. La agenda incluirá, además, una degustación de cocina tradicional cartagenera.

Dos paneles para abordar la identidad y el desarrollo de los mercados públicos

El primer panel, denominado “¿A qué sabe Cartagena? Una radiografía de nuestra identidad gastronómica”, estará dedicado a la relación entre los mercados públicos y la conservación de la cocina tradicional. Participarán Edd Cabarcas, chef e influencer gastronómico; Sonia Mena, matrona gastronómica cartagenera; y Katherine Ballestas, directora de ACODRES, quienes aportarán sus perspectivas sobre los sabores, los saberes tradicionales y el papel de la gastronomía en el desarrollo de la ciudad.

El segundo panel, titulado “Mercados públicos, un punto de encuentro cultural y de crecimiento económico”, será moderado por Mariemma Flórez, encargada de la proyección de los mercados públicos en la Alcaldía Mayor de Cartagena.

En este espacio participarán Clark Granger, investigador del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República; Jairo Ballesteros Mendoza, arquitecto especialista en Derecho Ambiental, Territorial y Urbanístico; y Germán Martelo, arquitecto restaurador y profesor de la Universidad del Sinú. La conversación abordará las oportunidades de los mercados públicos en materia económica, cultural y urbana, así como su potencial para atraer visitantes y contribuir al desarrollo de Cartagena.

La cocina tradicional, presente en la jornada

Como parte de la programación, los asistentes podrán participar en una degustación de cocina tradicional cartagenera, una actividad que permitirá destacar la riqueza gastronómica local y su vínculo con los conocimientos, ingredientes y prácticas culturales que forman parte de la identidad de la ciudad.

La Alcaldía Mayor de Cartagena invita a comerciantes, cocineras tradicionales, empresarios gastronómicos, estudiantes, académicos, representantes del sector turístico y ciudadanía en general a participar en este espacio, que busca fomentar el intercambio de ideas y contribuir a una visión amplia sobre el papel de los mercados públicos en el desarrollo de Cartagena.

Con este encuentro, la Secretaría General promueve una conversación que vincula la actividad comercial con la cultura, la gastronomía y la planificación urbana, con el propósito de reconocer las oportunidades y los desafíos asociados al futuro de los mercados públicos de la ciudad.