Aguas de Cartagena lanza campaña para cuidar alcantarillado sanitario

Con el mensaje “Cuida el alcantarillado. No le juegues sucio”, Aguas de Cartagena pone en marcha una campaña de sensibilización ciudadana para prevenir obstrucciones, rebosamientos y otras afectaciones ocasionadas por la disposición inadecuada de residuos sólidos, grasas, aceites y materiales de construcción.

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La iniciativa busca involucrar a los distintos sectores de la ciudad, entre ellos establecimientos comerciales, empresas, industrias, instituciones educativas, hospitales y actores del sector de la construcción, en la adopción de prácticas responsables para la disposición de residuos y el cuidado del sistema de alcantarillado sanitario.

Pañitos húmedos, toallas higiénicas, pañales y restos de comida no deben arrojarse al sanitario ni a los desagües. Tampoco se deben verter grasas o aceites por el lavaplatos, pues pueden acumularse en las tuberías y provocar obstrucciones. Por su parte, contratistas, maestros de obra y trabajadores deben evitar que escombros, arena, cemento y sobrantes de materiales lleguen a los sumideros o a las redes de alcantarillado.

Aguas de Cartagena trabaja de manera permanente en el mantenimiento de la infraestructura sanitaria, con personal especializado, maquinaria y tecnología. En línea con este compromiso, y como referente en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en la ciudad, la empresa promueve la responsabilidad ambiental y la participación ciudadana como pilares para proteger los recursos naturales, la salud pública y la calidad de vida de los cartageneros.

La compañía recuerda, además, que el alcantarillado sanitario está diseñado para transportar aguas residuales, no aguas lluvias. Durante la temporada de precipitaciones, es fundamental no levantar ni manipular las tapas de las cámaras de inspección, ya que esto permite el ingreso de arena, piedras y basura, afecta el funcionamiento de las redes y pone en riesgo la seguridad de las personas.

Como parte de la campaña, la empresa divulgará a través de sus redes sociales recomendaciones prácticas para promover hábitos responsables en hogares, comercios, empresas e instituciones. Estos contenidos explicarán cómo disponer adecuadamente los residuos y qué acciones cotidianas ayudan a prevenir obstrucciones y proteger la infraestructura sanitaria.