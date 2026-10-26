Una mujer muerta y otra herida dejó un accidente de tránsito en el occidente de Cartagena

El siniestro ocurrió en el barrio Blas de Lezo, en Cartagena, en una curva, cerca al establecimiento conocido como La KZ y en la calle 27A, frente al establecimiento Autolavado y Lubriservicios Blas de Lezo.

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La víctima fatal quedó tendida sobre el andén y fue identificada como Laura Marcela Muñoz Arellano. La motocicleta era conducida por Lina Andrea García Mercado, quien resultó lesionada, quien fue trasladada al Hospital Universitario del Caribe.

La información conocida hasta el momento no permite establecer si hubo pérdida de control del vehículo o si las mujeres estaban bajo los efectos del alcohol y no se descarta la participación de otro vehículo en el hecho o exceso de velocidad.