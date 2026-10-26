Programa “Vías para la Felicidad” transforma 38,6 kilómetros de calles en Cartagena

Una distancia equivalente a casi tres recorridos entre Ternera y Bocagrande representa el alcance del programa Vías para la Felicidad, que suma más de 38 km de intervención vial en Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Infraestructura.

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El balance reúne 19.416 metros lineales de obra nueva (50,23 %) y 19.239 metros de rehabilitación (49,77 %), combinando la construcción de nuevas conexiones con la recuperación de calles existentes.

Para dimensionar esta cifra, los 38.655 metros lineales intervenidos equivalen aproximadamente a 2,76 veces la distancia de 14 kilómetros entre Ternera y Bocagrande, tomando como referencia ese recorrido por la avenida Pedro de Heredia.

La matriz de intervenciones contempla 44 registros, de los cuales 11 se encuentran en ejecución y 33 terminados.

Distribución de las intervenciones

Las obras se distribuyen en puntos como el Pozón, Olaya Herrera, La Candelaria, Nelson Mandela, 7 de Agosto, Puerta de Hierro, Tierra Baja, Boston, San Pedro Mártir, San Fernando, Punta Canoa, Ceballos, Centro, Manga y otros puntos de Cartagena.

El balance incluye tanto construcción de vías nuevas como rehabilitación de infraestructura existente, con intervenciones que buscan mejorar la movilidad, facilitar los desplazamientos cotidianos y responder a la transformación de la realidad de esas comunidades.

Con esta apuesta, el gobierno de Dumek Turbay avanza en la transformación de la infraestructura vial, llevando nuevas vías y recuperación de calles a diferentes sectores de Cartagena, bajo una visión que entiende la infraestructura como una herramienta para el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Listado de barrios y sectores intervenidos

Av. Consulado

Av. Pedro Romero

Estadio Jaime Morón

Entrada Tierra Baja

Puerta de Hierro

Daniel Lemaitre

Pozón

La Candelaria

Villas de la Candelaria

7 de Agosto

Cielo Mar

Olaya Herrera

Nelson Mandela

La María

Las Américas

Marbella

Nuevo Paraíso

Boston

Nuevo Oriente

San Pedro Mártir

San Fernando

San José de los Campanos

Punta Canoa

Ceballos

Centro

Manga

Pie de la Popa

Perimetral – Chambacú

Escallón Villa

Villas de Aranjuez

Box C, sector Zapatero

Arroyo Grande