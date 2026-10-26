Programa “Vías para la Felicidad” transforma 38,6 kilómetros de calles en Cartagena
Las inversiones provienen del recaudo de impuestos
Una distancia equivalente a casi tres recorridos entre Ternera y Bocagrande representa el alcance del programa Vías para la Felicidad, que suma más de 38 km de intervención vial en Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Infraestructura.
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El balance reúne 19.416 metros lineales de obra nueva (50,23 %) y 19.239 metros de rehabilitación (49,77 %), combinando la construcción de nuevas conexiones con la recuperación de calles existentes.
Para dimensionar esta cifra, los 38.655 metros lineales intervenidos equivalen aproximadamente a 2,76 veces la distancia de 14 kilómetros entre Ternera y Bocagrande, tomando como referencia ese recorrido por la avenida Pedro de Heredia.
La matriz de intervenciones contempla 44 registros, de los cuales 11 se encuentran en ejecución y 33 terminados.
Distribución de las intervenciones
Las obras se distribuyen en puntos como el Pozón, Olaya Herrera, La Candelaria, Nelson Mandela, 7 de Agosto, Puerta de Hierro, Tierra Baja, Boston, San Pedro Mártir, San Fernando, Punta Canoa, Ceballos, Centro, Manga y otros puntos de Cartagena.
El balance incluye tanto construcción de vías nuevas como rehabilitación de infraestructura existente, con intervenciones que buscan mejorar la movilidad, facilitar los desplazamientos cotidianos y responder a la transformación de la realidad de esas comunidades.
Con esta apuesta, el gobierno de Dumek Turbay avanza en la transformación de la infraestructura vial, llevando nuevas vías y recuperación de calles a diferentes sectores de Cartagena, bajo una visión que entiende la infraestructura como una herramienta para el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
Listado de barrios y sectores intervenidos
Av. Consulado
Av. Pedro Romero
Estadio Jaime Morón
Entrada Tierra Baja
Puerta de Hierro
Daniel Lemaitre
Pozón
La Candelaria
Villas de la Candelaria
7 de Agosto
Cielo Mar
Olaya Herrera
Nelson Mandela
La María
Las Américas
Marbella
Nuevo Paraíso
Boston
Nuevo Oriente
San Pedro Mártir
San Fernando
San José de los Campanos
Punta Canoa
Ceballos
Centro
Manga
Pie de la Popa
Perimetral – Chambacú
Escallón Villa
Villas de Aranjuez
Box C, sector Zapatero
Arroyo Grande
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.