Policía Metropolitana de Cartagena reconoció labor realizada por 822 mujeres

En el calendario institucional existen fechas que trascienden la celebración para convertirse en un sincero acto de gratitud. El 26 de octubre es una de ellas. Es el día en que la Policía Nacional exalta a las mujeres que hicieron del servicio a los colombianos una vocación de vida y que, con entrega y profesionalismo, fortalecen cada una de las especialidades de la institución.

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En la Policía Metropolitana de Cartagena, son 822 mujeres quienes asumen con determinación la misión de proteger la vida, la convivencia y la seguridad ciudadana. Mujeres que, además de portar el uniforme con honor, desempeñan importantes roles como madres, hijas, esposas y líderes en sus hogares, demostrando que la vocación de servir también se construye desde el corazón.

Como muestra de reconocimiento a su invaluable aporte institucional, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, encabezó una jornada especial cargada de emotividad, sorpresas y homenajes, diseñada para agradecer el compromiso, la disciplina y el profesionalismo con que estas mujeres contribuyen diariamente al bienestar de los cartageneros.

Entre serenatas, sonrisas y momentos de integración, la institución recordó a cada una de las homenajeadas que su labor es fundamental para el cumplimiento de la misión constitucional y para seguir fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en la policía.

“Cada mujer policía representa un ejemplo de servicio, valentía y compromiso con Colombia. Su entrega diaria inspira a las nuevas generaciones y engrandece nuestra institución” destacó el señor coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez durante la conmemoración.