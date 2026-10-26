Polémica por acuerdo estratégico entre Colombia y EE. UU. sobre minería ¿se está cediendo soberanía?

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¿Acuerdo entre De la Espriella y Marco Rubio es beneficioso para Colombia?: congresistas debaten

Kevin Gómez, senador Del Pacto Histórico y Ana Ligia Mora, representante Centro Democrático, hablan del documento suscrito por el presidente Abelardo de la Espriella en el encuentro con Marco Rubio en Barranquilla. Según denunció Gómez en las últimas horas, no sería un simple “acuerdo de estratégico”.

De acuerdo con su lectura sobre el memorando de entendimiento, Colombia estaría en riesgo de perder su soberanía e independencia sobre sus minerales.

Entre algunos de los puntos, el documento contemplaría notificar previamente al país norteamericano sobre minerales críticos, así como compartir información geológica y agilizar licencias mineras y ambientales.

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