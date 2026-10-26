Niña de tres años falleció en incendio en al sur de Cartagena

Una niña de tres años de edad falleció en el incendio de una vivienda en la calle 71 del barrio Policarpa, cerca del hotel Sol del Este, en la zona industrial de Cartagena.

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La tragedia ocurrió en horas de la madrugada en un inmueble conformado por dos apartamentos y donde murió la menor de edad quedo prácticamente destruido.

La niña residía en el lugar junto a sus padres, pero el padre a la hora de los hechos estaba laborando en una estación de gasolina cercana al barrio. La madre no se encontraba en el apartamento.

El hombre fue avisado por los vecinos y en una motocicleta llego a su casa y al tratar de rescatar a su hija se quemó ambas manos.

El apartamento vecino no sufrió grandes afectaciones gracias a la oportuna reacción de los vecinos y de la llegada de una máquina del Cuerpo de Bomberos de la estación Bosque, bajo el mando del sargento José Magallanes. Los rescatistas encontraron sin vida la menor, quien sufrió múltiples quemaduras en su cuerpo.