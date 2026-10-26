Más de 250 familias afectadas y seis sectores identificados por las lluvias en Turbaco

La Administración Municipal de Turbaco liderada por la alcaldesa Claudia Espinosa, en articulación con los organismos de socorro y cuerpos de emergencia, mantienen desplegadas acciones de atención y acompañamiento en los sectores afectados por la fuerte ola invernal que golpeó al municipio durante las últimas horas, dejando un saldo preliminar de más de 250 familias afectadas y seis sectores con importantes daños a causa de las intensas precipitaciones y el desbordamiento de arroyos.

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En medio de la emergencia provocada por la temporada de lluvias, la mandataria lideró las acciones de evaluación y atención en campo, acompañada por los organismos de socorro. Asimismo, reafirmó la voluntad del Gobierno Municipal de continuar trabajando de manera coordinada para garantizar asistencia a las comunidades y avanzar en soluciones que mitiguen los impactos de la ola invernal.

“Desde el primer momento hemos estado en el territorio acompañando a las familias afectadas por esta emergencia invernal. Hoy más de 250 familias han resultado afectadas por las fuertes lluvias y, como Administración Municipal, hemos desplegado todas nuestras capacidades para brindar atención oportuna, realizar el censo de damnificados y coordinar la entrega de ayudas. Hacemos también un llamado al Gobierno Nacional y Departamental para que se sumen a este esfuerzo solidario y podamos responder con mayor rapidez a las necesidades de nuestras comunidades”, precisó la mandataria.

La alcaldesa hizo un llamado y conminó a los turbaqueros a cuidar los canales y arroyos, evitando arrojar residuos que agravan las inundaciones. “En Turbaco seguimos trabajando unidos para proteger la vida y el bienestar de nuestras familias”, puntalizó.

Uno de los sectores más afectados es El Bajo, donde varias viviendas sufrieron daños en sus techos, la pérdida de electrodomésticos y afectaciones en sus enseres. Durante la visita institucional, habitantes de la zona hicieron un llamado al Gobierno nacional y departamental para que se sumen a los esfuerzos de atención y brinden apoyo a las comunidades que hoy enfrentan una difícil situación.

Desde tempranas horas, funcionarios de la administración municipal, junto con integrantes de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, Gestión del Riesgo y demás entidades de respuesta, realizaron recorridos por las comunidades impactadas para evaluar los daños, identificar las necesidades más urgentes y coordinar la entrega de ayudas humanitarias a las familias damnificadas.

La Administración Municipal reiteró que continuará realizando el censo de afectados y coordinando las acciones necesarias para brindar asistencia a quienes resultaron perjudicados por la emergencia. Asimismo, se mantiene el monitoreo permanente de las zonas vulnerables ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en los próximos días.

Sectores afectados por la ola invernal:

Entre los sectores afectados se encuentran: Fátima, Villa Maira, Calle San Pablo sector el Bajo, La Canalita, Altos de Plan Parejo y La calle Cuarta de El Recreo. La respuesta ha sido liderada por la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en articulación con la Secretaría de Gobierno atendiendo las directrices de la alcaldesa Claudia Espinosa Puello.

La Alcaldía de Turbaco reiteró su compromiso de permanecer en territorio acompañando a las comunidades afectadas, gestionando ayudas y fortaleciendo las acciones de respuesta para mitigar el impacto de esta emergencia climática que golpea a diferentes sectores del municipio.