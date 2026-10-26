La moda internacional reunió a Tatiana Santo Domingo y Andrea Casiraghi en Cartagena

Una reunión alrededor de la moda llevó a Tatiana Santo Domingo y Andrea Casiraghi hasta Cartagena, donde su presencia llamó la atención por la discreción con la que suelen manejar su vida privada.

Ingresa al grupo de alerta de Caracol Radio Cartagena

La pareja estuvo en la ciudad para encuentros relacionados con Muzungu Sisters, la marca de moda que Santo Domingo fundó junto a Dana Alikhani. La visita tuvo como anfitrionas a la diseñadora colombiana Johanna Ortiz y a Lauren Santo Domingo, tía política de Tatiana y cofundadora de la plataforma de lujo Moda Operandi.

Las reuniones se desarrollaron en la casa cartagenera de Ortiz, una vivienda del siglo XIX, y en el hotel Four Seasons, en Getsemaní. El encuentro estuvo relacionado con una alianza comercial entre la firma de la diseñadora colombiana y la plataforma de comercio electrónico de lujo.

Durante la visita, Tatiana lució vestidos estampados de Muzungu Sisters, con diseños inspirados en motivos animales y marinos. Andrea, hijo de Carolina de Mónaco, optó por un conjunto blanco.