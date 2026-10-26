Jay Tomy lanza primer sencillo musical titulado “Plan de Dios”

El creador de contenido y artista cartagenero Jay Tomy, nombre artístico de Milton Andrés Domínguez, da un importante paso en su carrera musical con el lanzamiento de “Plan de Dios”, su primer sencillo oficial, una propuesta que ha comenzado a generar gran impacto entre el público y que marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria artística.

A sus 28 años, Jay Tomy busca consolidar su identidad musical a través de la fusión de ritmos caribeños, afrobeat y sonidos urbanos contemporáneos, apostándole al Afro Latino como una propuesta fresca para conectar con nuevas audiencias.

Aunque lleva seis años creando contenido para redes sociales, su pasión por la música comenzó hace nueve años. Después de explorar diferentes caminos, hoy retoma con fuerza el sueño que lo ha acompañado desde niño: construir una carrera artística y llevar su talento a nuevos escenarios.

“Plan de Dios”: una historia de fe y superación compuesta por Jay Tomy y Jheral, y producida musicalmente por este último, “Plan de Dios” nace de experiencias reales y transmite un mensaje de perseverancia para quienes luchan diariamente por transformar sus vidas y salir adelante, a pesar de las dificultades.

La canción combina percusiones orgánicas de afrobeat con ritmos urbanos, dando como resultado una propuesta que conecta la esencia del Caribe con las tendencias actuales de la música.

El videoclip oficial, producido por Jessen Gómez, refuerza el concepto de la canción a través de escenarios profundamente personales para el artista: la escuela donde estudió, la vivienda en la que creció y un yate. Estos espacios representan los contrastes entre los orígenes humildes, el esfuerzo diario y la posibilidad de alcanzar los sueños.

“Todos ven el resultado final, pero muy pocos conocen las madrugadas, los rechazos y el trabajo silencioso que hay detrás. Quiero que esta canción les recuerde que, con disciplina, fe en Dios y convicción, cada tropiezo puede convertirse en parte del camino hacia nuestros sueños”, es el mensaje que Jay Tomy comparte con sus seguidores.

Una apuesta por la proyección internacional

Con este lanzamiento, Jay Tomy se propone fortalecer su presencia en las plataformas digitales, ampliar su comunidad de seguidores y posicionarse como uno de los nuevos talentos del Afro Latino en la escena hispanoamericana.

Su hoja de ruta contempla el lanzamiento de nuevos sencillos durante los próximos meses, una futura producción discográfica, presentaciones en vivo y colaboraciones con artistas del género, con la mirada puesta en la expansión de su proyecto musical por Latinoamérica.

Con “Plan de Dios”, Jay Tomy convierte su historia personal en una declaración de principios: creer en el proceso, trabajar por los sueños y no permitir que las circunstancias determinen hasta dónde se puede llegar.

Más sobre Jay Tomy

Milton Andrés Domínguez, conocido artísticamente como Jay Tomy, es un creador de contenido y artista nacido en Cartagena de Indias, Colombia. Con seis años de trayectoria en las redes sociales y una pasión musical que comenzó hace nueve años, inicia una nueva etapa profesional con una propuesta enfocada en el Afro Latino y la fusión de sonidos caribeños y urbanos.

REDES SOCIALES:

- Instagram: @jaytomy_

- Facebook: Jay Tomy

- Tik Tok: @jaytomy