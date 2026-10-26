IX Congreso Internacional de Seguridad en Cartagena reunirá a gremio de la Vigilancia Privada

Los ataques con drones se han convertido en un desafío para la seguridad del país. La Fuerza Pública, las instalaciones militares y policiales, la infraestructura estratégica y la población civil están entre los objetivos que requieren nuevas herramientas de protección frente al uso de esta tecnología por parte de grupos delincuenciales.

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Ante este panorama, la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada de Colombia (CONFEVIP) llevará al IX Congreso Internacional de Seguridad, en Cartagena, el 29 y 30 de octubre, una propuesta para que el sector privado contribuya con tecnología especializada a fortalecer las capacidades de defensa del Estado.

La iniciativa contempla la presentación de un sistema escudo antidrones, diseñado para detectar y contrarrestar estas amenazas mediante mecanismos que permiten repeler, distraer y derribar aeronaves no tripuladas.

Esta tecnología debe ser conocida por el Gobierno Nacional, por lo que plantea la importancia de contar con la presencia del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, o del ministro de Defensa, general en retiro Jorge Eduardo Mora, para conocer de primera mano el alcance de la propuesta y las posibilidades de articulación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

El Congreso, que se llevará a cabo en el Hotel Dreams Karibana, con la participación de representantes de más de 12 países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, una oportunidad para poner sobre la mesa nuevas alternativas de cooperación entre el sector público y privado frente a los desafíos de seguridad que enfrenta Colombia.

“La capacidad que tiene hoy la seguridad privada para proveer tecnología al Ejército, a la Policía y a las demás fuerzas de seguridad del Estado es muy importante para cerrar esa brecha que existe actualmente frente a la delincuencia, que nos sigue atacando y sigue matando personas”, aseguró Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP.

Además de la presentación del sistema antidrones, CONFEVIP llevará al Gobierno Nacional cinco propuestas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana.

Una de ellas plantea un modelo de seguridad público-privada para eventos masivos y escenarios deportivos y culturales, con el propósito de reforzar la protección de los asistentes y apoyar la capacidad de respuesta de las autoridades.

El gremio también propondrá la construcción y operación de 10 nuevas cárceles, como alternativa para ampliar la capacidad penitenciaria del país, así como el desarrollo de ciudades seguras e inteligentes mediante cámaras, identificación de placas, biometría, drones, semáforos inteligentes y sistemas de monitoreo del espacio público.

Las otras iniciativas están dirigidas a fortalecer la protección de bienes e infraestructura estratégica y a desarrollar una estrategia de ciberseguridad público-privada para proteger a niños, adolescentes y jóvenes en colegios y universidades frente a contenidos violentos, sexuales y adictivos en entornos digitales.