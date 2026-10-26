Iniciaron los XXX Juegos Interescuelas de Cadetes 2026

En Cartagena se dio inicio a los XXX Juegos Interescuelas de Cadetes 2026, un encuentro que reúne a futuros oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en una semana de competencias deportivas, integración y formación en valores.

La ceremonia inaugural se realizó en el campo de paradas de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” y fue presidida por el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Durante el acto se encendió la llama olímpica y se presentaron muestras artísticas y culturales, entre ellas la comparsa La Tromba Marina, de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”; el Coro Gospel y un espectáculo visual de la Universidad de Bellas Artes. Asimismo, la Banda de Músicos de la Escuela Naval de Cadetes presentó “Gloria al Deporte”, canción oficial de esta edición.

Las competencias se desarrollarán hasta el 31 de octubre con la participación de alumnos deportistas de las cuatro escuelas de formación de oficiales. La programación incluye atletismo, baloncesto, esgrima, fútbol, natación, orientación deportiva, pentatlón militar, tiro deportivo, voleibol, taekwondo y tenis de campo.

Como parte de las actividades, el próximo 30 de octubre, a partir de las 7:00 p. m., se realizarán combates de exhibición en el muelle de Los Pegasos, uno de los escenarios emblemáticos del Centro Histórico de Cartagena.

Además de promover la competencia deportiva, los juegos buscan fortalecer valores como la disciplina, el liderazgo, el respeto, el trabajo en equipo y el espíritu de cuerpo entre quienes se preparan para integrar las filas de las instituciones militares y policiales.

Los resultados y la programación de las competencias pueden consultarse en el sitio web de la Escuela Naval de Cadetes, en el menú Interescuelas 2026: www.escuelanaval.edu.co.