Hay 1.000 estructuras en riesgo tras terremoto y fuertes lluvias: director de Bomberos Pereira

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El director de Bomberos de Pereira, Alejandro Arango, explicó en 6AM W de Caracol Radio que las lluvias y el ingreso de habitantes de calle a edificaciones con orden de demolición agravan el riesgo de nuevos colapsos. Según el funcionario, los trámites administrativos retrasan la intervención de estas estructuras.

Además, advirtió que la ciudad tiene alrededor de 1.000 estructuras identificadas desde el inicio de la emergencia, aunque reconoció que los avances en los procesos de demolición dependen de diferentes procedimientos administrativos.

“Son muchísimas edificaciones, casas, empresas, que tienen orden de demolición”, explicó Arango, quien señaló que las condiciones climáticas y el ingreso de personas a estos inmuebles pueden agravar su deterioro.

¿Por qué se están demorando las demoliciones en Pereira?

De acuerdo con el director de Bomberos, uno de los principales obstáculos es la cantidad de trámites necesarios para intervenir las edificaciones, especialmente cuando tienen varios propietarios.

Arango explicó que en un mismo inmueble pueden existir diferentes dueños por piso o apartamento, lo que obliga a adelantar gestiones para reunir firmas, realizar procedimientos notariales, definir linderos y obtener las resoluciones correspondientes de la Alcaldía.

“Para reunir a todos estos propietarios, para temas de notaría, de firma, también de la resolución de la Alcaldía, de los linderos, de que todo salga conforme a la normatividad, todo esto lleva una tramitología muy dispendiosa”, aseguró.

El funcionario aclaró que Bomberos no es la entidad encargada de ejecutar las demoliciones, aunque sus equipos han participado en la atención de emergencias relacionadas con estas estructuras.

Lluvias y habitantes de calle agravan el riesgo de colapso

Otro de los factores que preocupa a las autoridades es el ingreso de habitantes de calle a las edificaciones que presentan daños estructurales.

Según Arango, algunas personas ingresan a estos inmuebles para retirar puertas, ventanas, cableado, lámparas y otros elementos. Esta situación puede afectar aún más las estructuras, que ya presentan condiciones de vulnerabilidad.

A esto se suman las lluvias registradas durante la última semana. El director de Bomberos explicó que los daños en las cubiertas y los techos permiten que el agua ingrese directamente a las edificaciones, lo que agrava su deterioro.

“Todas las cubiertas, techos, se han visto muy afectados, entonces toda el agua está cayendo directamente al interior”, señaló.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: