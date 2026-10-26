Gobernación de Bolívar atiende a familias afectadas por inundaciones en Turbaco

La Gobernación de Bolívar mantiene el acompañamiento a las familias afectadas por las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en Turbaco, mediante un trabajo articulado con la Alcaldía municipal para atender las necesidades de la población y prevenir riesgos para la salud y el bienestar de las comunidades.

Las acciones, bajo las directrices del gobernador Yamil Arana Padauí y lideradas por la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud Departamental, comenzaron el sábado, tras conocerse la emergencia, y continuaron durante el domingo.

El recorrido de atención incluyó el barrio Villa Mayra y el sector El Bajo, en Calle San Pablo, donde se reportaron inundaciones de entre 20 y 60 centímetros, asociadas a las fuertes precipitaciones y al rebosamiento registrado en la zona.

Como parte de la respuesta departamental, se adelanta la entrega de 100 kits de noche, cada uno compuesto por colchoneta, sábanas, toldillo y almohada, para contribuir a mejorar las condiciones de descanso de las familias afectadas.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, reiteró que la prioridad es brindar atención oportuna a las comunidades y acompañarlas durante la emergencia.

“En estos momentos difíciles, nuestras familias necesitan sentir que cuentan con el respaldo de sus instituciones. Desde la Gobernación de Bolívar estamos acompañando esta situación, trabajando de la mano con la Alcaldía para atender sus necesidades y brindarles el apoyo que requieren. A las familias afectadas de Turbaco quiero decirles que no están solas; seguimos pendientes de ustedes y vamos a continuar trabajando para que reciban la atención que necesitan”, expresó el mandatario departamental.

Atención en salud

Durante la jornada, delegados de la Secretaría de Salud Departamental acompañan las acciones en el municipio y mantienen reuniones con el secretario de Salud Municipal para revisar las medidas adoptadas y coordinar la atención de las comunidades afectadas.

Como parte de este trabajo, el municipio desplegó equipos básicos de salud y una unidad móvil para atender a la población. También se realizaron labores de fumigación para prevenir enfermedades transmitidas por vectores.

Entre las prioridades está la identificación de personas que requieren atención especial, como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Asimismo, se revisaron los casos de pacientes que necesitan medicamentos y se recomendó fortalecer los mecanismos de atención para eliminar barreras de acceso a los servicios médicos, incluida la habilitación de una mesa para recibir y tramitar peticiones, quejas y reclamos (PQR).

Este lunes, la Secretaría de Salud Departamental continúa el acompañamiento con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales y técnicos de áreas como ingeniería ambiental, salud pública, alimentos, prevención de enfermedades transmitidas por vectores y psicología.

Las actividades también incluyen acciones de educación ambiental, atención en salud mental y prevención sanitaria, además de jornadas de recolección de residuos inservibles y eliminación de criaderos de mosquitos, con el propósito de reducir los riesgos sanitarios posteriores a las inundaciones.

Apoyo a familias y estudiantes

La respuesta institucional también contempla la verificación de los estudiantes afectados, con el fin de identificar a los niños y niñas que perdieron sus útiles escolares y gestionar la entrega de kits que les permitan retomar sus actividades académicas en mejores condiciones.

Por su parte, la Administración Municipal ha entregado mercados y contempla ayudas económicas para el pago de arriendos, además de mantener la atención en salud, el despliegue de equipos básicos y las jornadas de fumigación.

En materia de seguridad, las autoridades no reportan afectaciones al orden público y mantienen el acompañamiento en las zonas intervenidas.

La Gobernación de Bolívar continuará haciendo seguimiento a la situación en Turbaco, en coordinación con la Administración Municipal, para identificar las necesidades de la población, fortalecer la respuesta institucional y procurar que las ayudas y los servicios lleguen oportunamente a quienes los requieren.