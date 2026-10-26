Familiares de niña que perdió dos dedos en Cartagena demandan a colegio

Milena Marsiglia, madre de una niña de 12 años, pidió esclarecer las circunstancias en las que su hija perdió dos dedos de la mano izquierda durante una clase de educación física en el colegio La Salle, ubicado en el sector de El Espinal, en Cartagena. El hecho ocurrió el martes 20 de octubre.

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Según el testimonio de la madre, la menor, identificada como Jhoselyn Mariño Marsiglia, se dirigió a la zona de la cancha deportiva sin la supervisión del docente a cargo, identificado como Wilmer Zambrano. Mientras se desplazaba hacia el área recreativa, la niña se sostuvo de una reja que le habría ocasionado el aplastamiento de dos dedos.

“Mi hija estuvo dos horas sin asistencia médica en la institución. Adicional a eso, la persona que tienen dentro de la institución es un aprendiz de enfermería. La chica no supo qué hacer, envolvió la mano de mi hija en hojas de papel”, manifestó la madre.

Actualmente, la menor permanece en el centro asistencial Medihelp, en Bocagrande, donde recibe atención médica. Sin embargo, según su madre, aún no ha recibido el acompañamiento psicológico que considera necesario para afrontar este proceso de recuperación.

Frente a lo ocurrido, la familia inició un proceso ante la Fiscalía General de la Nación y, según indicó la madre, aportó pruebas con las que busca establecer las posibles responsabilidades del personal encargado de la supervisión de la niña y de la institución educativa.

La madre insiste en que se esclarezcan los hechos y se determinen las circunstancias que rodearon el accidente, así como la atención brindada a su hija después de lo sucedido.