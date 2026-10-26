Falleció un hombre en medio de una riña en el oriente de Cartagena

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio La Esperanza, sector El Cielito.

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En el lugar resultó lesionado con arma de fuego Luis Eduardo Julio Silgado, quien fue trasladado a un centro médico y, posteriormente falleció.

De acuerdo con la información recopilada, Julio Silgado habría resultado lesionado cuando se desató una riña en el lugar donde se encontraba.

La Policía Nacional activó de forma inmediata su cápsula investigativa para recolectar los testimonios y buscar otros elementos materiales que permitan la judicialización de las personas que estuvieron involucradas en esta riña.