“Estamos trabajando en eso”: Sala de Casación Penal sobre falsos testigos en caso Uribe

En 6AM W de Caracol Radio se habló con el presidente de la sala de casación penal, Carlos Roberto Solórzano, quién comentó cuáles son los reparos que hay para el estatuto antiterrorista, pero también se pronunció sobre la audiencia de imputación de cargos y en especial sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe.

Qué opinan de la propuesta:

“En los delitos que hoy tienen procedimiento abreviado como la violencia intrafamiliar, lesiones personales, algunos delitos contra el patrimonio económico ya no existen la audiencia de formulación de imputación, sino entra directamente con la acusación y a partir de ahí empieza el proyecto. Nos parece que la discusión va a ser interesante. La sala formalmente no ha fijado aún una posición, pero seguramente nosotros participaremos si se nos invita a las discusiones que seguramente habrá a nivel del Congreso. Allí hay cosas que pueden ser interesantes”, dijo el presidente.

Caso Álvaro Uribe:

Sobre el caso de los falsos testigos que involucra al expresidente Álvaro Uribe, el magistrado dijo que: “Estamos trabajando en eso. Nosotros como sala tenemos que decidir todo en sala y somos nueve magistrados y llevamos cada uno diez proyectos, pero nosotros no podemos darle prioridad a ciertos temas cuando tenemos temas cercanos de prescripción, lo único que puedo decir es que la sala ha venido avanzando en eso, vamos a ver con qué tanta rapidez podemos trabajar en esa materia, pero seguramente ya estamos en tiempos relativamente cercanos”.

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