El Rodeo pide limpieza de caño tras sufrir inundaciones

Ante la situación, precisan que han hecho en repetidas ocasiones el llamado a la administración municipal para obtener una solución de fondo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Le estamos pidiendo que hagan el mantenimiento adecuado para no sufrir las inundaciones que hemos sufrido (…), ya han sido tres inundaciones y no hemos tenido eco”, sostuvo Ricardo Cuesta, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Rodeo.

Además, residentes afirman que sitios informales de ventas que se encuentran sobre la vía arrojan residuos al caño, lo que ocasiona el taponamiento del canal fluvial. Esta comunidad le hace un llamado a la Alcaldía de Turbaco para obtener una solución significativa que mitigue las constantes inundaciones.