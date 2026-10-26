Dos dedos perdió una niña en un colegio de Cartagena

Los hechos ocurrieron en la Institución Educativa Hermano Antonio Ramos de La Salle, ubicada en el barrio El Espinal.

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Padres de familia protestaron en las afueras del colegio para exigir respuestas tras el accidente en el que una estudiante de 12 años perdió dos dedos de su mano izquierda durante una actividad académica.

Presuntamente, el docente responsable habría enviado a los estudiantes a una cancha mientras él atendía otros temas en el salón de clases. Los alumnos se pusieron a jugar en una reja y la estructura le amputó dos dedos de la mano izquierda a la estudiante. Dos compañeros de clase auxiliaron a la compañera y fue trasladada a un centro asistencial.

Además, se denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de atención y que la estudiante habría sido remitida a un centro de salud en el sector turístico con una póliza supuestamente vencida, lo que habría demorado la intervención quirúrgica en la extremidad afectada.

Desde la Secretaría de Educación se ordenó una investigación a la institución educativa para determinar la responsabilidad en estos hechos.