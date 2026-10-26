Distrito realizará mejoramiento integral en Institución Educativa La Milagrosa

El alcalde Dumek Turbay se reunió con representantes vecinales y miembros de la Junta de Acción Comunal de Getsemaní para ratificar su compromiso con el presente y futuro del barrio, mediante acciones para fortalecer el PES Vida de Barrio y su conexión con el PEMP Centro Histórico.

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Como parte de esta hoja de ruta, este miércoles 28 de octubre, a las 9:00 de la mañana, se socializarán las obras de mejoramiento integral y ampliación de la Institución Educativa La Milagrosa. La intervención contempla la ampliación de las aulas y la adecuación de espacios para el funcionamiento de un comedor escolar, con el propósito de mejorar las condiciones educativas y contribuir al bienestar de los estudiantes.

Además de estas obras, el Distrito avanza en la gestión para la posible adquisición de un segundo predio donde funcione otra sede de la institución, en el inmueble del Círculo de Obreros. Este terreno permitiría proyectar la construcción de un colegio con los espacios necesarios para responder a las necesidades de la comunidad estudiantil.

Mientras se ejecutan las intervenciones, la institución cuenta con una sede arrendada que garantiza la presencialidad y continuidad del proceso académico. El arrendamiento será temporal, con la intención de que, una vez finalizadas las obras, los estudiantes puedan regresar a sus dos sedes.

Estas acciones buscan fortalecer la educación en Getsemaní y garantizar que sus nuevas generaciones cuenten con mejores oportunidades sin perder el vínculo con su territorio y su comunidad.

Vida de Barrio, una apuesta por proteger a Getsemaní

Los compromisos hacen parte del Plan Especial de Salvaguardia (PES) Vida de Barrio de Getsemaní, una estrategia construida desde el trabajo comunitario para preservar las tradiciones, fortalecer el tejido social y enfrentar los desafíos de la gentrificación y la pérdida de habitabilidad.

En este marco, el Distrito también trabaja en el análisis de medidas relacionadas con el impuesto predial para inmuebles de uso residencial y la equiparación de tarifas de servicios públicos, con el propósito de favorecer la permanencia de las familias tradicionales en el barrio.

La agenda contempla, además, el mejoramiento y recuperación de espacios emblemáticos como la Plaza de la Trinidad, donde ya se ejecutan obras de resane y pintura en la Iglesia; el Palito de Caucho y la Plaza del Joe, lugares fundamentales para el encuentro ciudadano y el desarrollo de las expresiones culturales de la comunidad.

A estas iniciativas se suman el fortalecimiento de prácticas deportivas y culturales como la Bola de Trapo, el mejoramiento de las condiciones de seguridad y la promoción de un turismo responsable, que permita equilibrar la actividad económica con el respeto por las costumbres y la vida cotidiana de los residentes.

Inversión educativa sin precedentes

El alcalde Dumek Turbay, lejos de intervenciones aisladas, priorizó en este 2026 la rehabilitación de 35 colegios públicos que se suman a la inédita inversión de $450.000 millones para el sector educativo en Cartagena, como parte del proyecto “Modernización de la Infraestructura Educativa”, además de planteles que vienen siendo transformados a través de recursos de regalías como la I. E. Fernández Baena.

Con dicha inversión en el sector educativo, desde 2024, el alcalde Dumek Turbay también ha incluido, entre otros, la construcción de cinco nuevos colegios (San Antonio de Sucre, Parque Heredia, Bayunca, Pasacaballos y Ciudadela de La Paz, la reconstrucción del INEM, el nuevo colegio de La Boquilla, la rehabilitación de más de 50 instituciones en mal estado y el fortalecimiento de programas de formación.

Entre el grupo de 35 colegios oficiales intervenidos, se destacan las instituciones educativas oficiales emblemáticas como Bertha Gedeón de Báladi, La Milagrosa, Liceo Bolívar, José de la Vega, Promoción Social, las dos sedes de Ana María Vélez de Trujillo, Puerto Rey, Arroyo de Piedra, sede Arroyo de las Canoas; entre otras, que transformarán la formación escolar de cerca de 25.000 estudiantes, en ambientes dignos y de calidad.

¡35 colegios transformados, 25.000 estudiantes en ambientes dignos!

Localidad 1:

1. IE San José de Caño del Oro 2. IE Antonia Santos 3. IE Rafael Núñez, sede Ciudad de Santa Marta 4. IE Normal Superior, sede Emma Villa Escallón 5. IE Ana María Velez de Trujillo No 1 6. IE Ana María Velez de Trujillo No 2 7. IE La Milagrosa 8. IE Antonia Santos, sede San Luis Gonzaga 9. IE San Juan de Damasco, sede José Antonio Galán 10. IE Liceo de Bolívar 11. IE José de la Vega 12. IE Rafael Núñez, sede principal

Localidad 2:

1. IE Antonio Nariño, sede Eduardo Santos Montejo 2. IE Pedro Romero, sede La Victoria 3. IE Bayunca, sede Las Latas 4. IE Francisco de Paula Santander 5. IE Clemente Manuel Zabala 6. IE Hijos de María, sede Rafael Tono 7. IE Nuestra señora del Carmen, sede SAC4 8. IE 14 de febrero 9. El Líbano 10 .IE Playas de Acapulco 1. IE La Libertad 2. IE Puerto Rey 3. IE Arroyo de Piedra, sede Arroyo de las Canoas

Localidad 3:

1. IE Promoción Social 2. IE Republica de Argentina 3. IE María Cano 4. IE Soledad Acosta de Samper, sede Ana María Pérez de Otero 5. IE Juan José Nieto 6. IE Juan José Nieto, sede El Educador 7. IE San Francisco de Asís, sede Membrillal 8. IE José María Córdoba de Pasacaballos, sede Bajos del Tigre 9. IE Berta de Gedeón de Báladi 10. IE de Ternera