Daniela Escorcia murió tras volcamiento de una camioneta cuando viajaba hacia Cartagena

Daniela María Escorcia Jiménez, de 20 años, murió en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado 24 de octubre, en la Troncal de Occidente, a la altura del sector Padula, entre Ovejas, Sucre, y El Carmen de Bolívar.

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La joven, oriunda de Magangué, viajaba hacia Cartagena para cumplir con sus compromisos académicos en el programa de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Cartagena.

Según el reporte preliminar de la Policía de Bolívar, Daniela se movilizaba junto con otras cuatro personas en una camioneta Kia blanca de servicio público, de placas UYY-256. El vehículo transitaba por la vía Sincelejo-Calamar cuando, en el kilómetro 58+200, se salió de la calzada y terminó volcado a un costado de la carretera, sobre la maleza.

Entre las hipótesis iniciales que manejan las autoridades figura una posible falla repentina del vehículo, aunque las circunstancias del siniestro son materia de investigación.

El volcamiento provocó múltiples lesiones a la estudiante, quien murió en el lugar. El conductor, identificado como Lenis Antonio Polo Ávila, de 56 años, salió ileso.

Los otros tres pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Local de El Carmen de Bolívar. El reporte identificó a Elida Patricia Retamosa García, quien sufrió una herida abierta en el glúteo derecho; Darley Pérez Navarro, con trauma en el tórax y laceraciones; y Vicente Peña Barros, quien presentó una fractura en la clavícula derecha y otras lesiones.

La muerte de Daniela generó mensajes de condolencia en Magangué y en la comunidad de la Universidad de Cartagena. La Facultad de Ciencias Humanas lamentó el fallecimiento de la estudiante y expresó su solidaridad con sus familiares, compañeros y docentes.