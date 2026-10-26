Corte Suprema advierte riesgos para el debido proceso en el Estatuto Antiterrorista

El presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, advirtió sobre posibles riesgos constitucionales en el proyecto de Estatuto Antiterrorista, especialmente por las medidas de control judicial que podrían adoptarse contra personas incluidas en el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el magistrado explicó que una de las principales preocupaciones de la Sala es que el proyecto permitiría solicitar medidas contra las personas y sus bienes a partir de información utilizada para incorporarlas en ese registro, sin que necesariamente se cumplan los requisitos que actualmente exige la ley para imponer medidas de aseguramiento.

Según Solórzano, el registro tiene carácter administrativo y podría nutrirse, por ejemplo, de información recibida de Estados Unidos o de otras listas. Sin embargo, cuestionó que a partir de esos datos se puedan solicitar medidas individuales de control judicial antiterrorista ante un juez de control de garantías.

“Serían medidas equivalentes a medidas de aseguramiento, no privativas de la libertad, pero sin el cumplimiento de los requisitos que hoy se tienen para poder solicitar una medida de aseguramiento”, explicó.

El presidente de la Sala de Casación Penal recordó que, en el procedimiento penal vigente, la Fiscalía debe presentar elementos materiales probatorios para sustentar la imputación y, si pretende solicitar una medida de aseguramiento, también debe acreditar su necesidad.

Como ejemplo, mencionó los procesos por delitos sexuales contra menores de edad. En esos casos, explicó, no basta con presentar elementos que permitan inferir la posible responsabilidad de una persona en una conducta delictiva. También se debe justificar por qué resulta necesaria una medida de aseguramiento, por ejemplo, para proteger a las víctimas o evitar nuevos delitos.

Para el magistrado, ese estándar es uno de los puntos centrales de la discusión, pues considera que el proyecto podría modificar las exigencias que deben cumplirse para adoptar este tipo de medidas.

Durante la entrevista, Solórzano confirmó que la preocupación de la Corte está relacionada con los riesgos constitucionales de la iniciativa y la posibilidad de afectar el debido proceso, una garantía que protege a todos los ciudadanos.

El pronunciamiento se suma a los reparos jurídicos que ha planteado la Sala de Casación Penal frente al Estatuto Antiterrorista, particularmente sobre las condiciones bajo las cuales las autoridades podrían imponer medidas de control judicial.

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