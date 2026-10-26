Cárcel a cinco hombres que estarían comprometidos en atracos en Cartagena

Por su presunta participación en tres hurtosviolentos, la FiscalíaGeneral de la Nación judicializó a cinco hombres en Cartagena (Bolívar).

Uno de los procesados fue Jhon Felipe Fuentes Segovia, alias Spiderman, presuntamente responsable de un hurto a un establecimiento de comercio ubicado en el barrio La María, el pasado 14 de julio. Al parecer, el procesado en compañía de otra persona irrumpió violentamente en el lugar,redujo físicamente al propietario del inmueble y se llevó consigo un millón de pesos.

Labores de policía judicialy pruebas testimoniales permitieron identificar e individualizar a Spiderman como uno de los autores materiales del ilícito. El fiscaldel caso solicitó ante un juez de control de garantía orden de captura en su contra, la cual fue materializada el pasado 14 de octubre en un centro de reclusión donde el procesado se encuentra privado de la libertad por otra investigación.

En hechos registrados el pasado 9 de octubre, en el barrio San Diego, fueron asegurados Rober Consuegra Iriarte, Alfonso Luis Luna Pérez y Lenardo EnriqueMedina Torres, de 28, 21 y 25 años, respectivamente. Al parecer, intimidaron con arma blancaa una peruana que caminaba por el sector para quitarle el celular. Las capturadas se produjeron cuando los investigados huían en moto. En su poder les encontraron celulares posiblemente hurtados.

Ese mismo día, y por otro atraco fue judicializado Lewis Eduardo GonzálezZapateiro, de 21 años. Esta persona habría ingresado con un arma cortopunzante a una tienda del barrio Paseo Bolívar donde amenazaría al dueño, de 63 años, y se apropió de sus pertenencias. Al momento de la captura fue recuperado el dinero y los elementos sustraídos.

Los procesados fueron imputados por el delito de hurto calificado agravado. Cargo que ninguno aceptó. Todos quedaron afectados con medidas intramurales.