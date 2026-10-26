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26 oct 2026 Actualizado 15:59

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Cambio en Asocajas: directora Adriana Guillén recibió notificación para dejar su cargo

Tras casi diez años de gestión, la Junta Directiva le notificó a la directora de Asocajas la decisión:

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6AM W de Caracol Radio confirmó que Asocajas tendrá un cambio en su dirección, pues su actual directora, Adriana Guillén, no seguirá en el cargo.

Según pudo establecer este medio, la notificación se le hizo a Guillén la semana pasada, en medio del desarrollo del Congreso de Asocajas.

Allí, la Junta Directiva le comunicó que está evaluando hacer un cambio en la conducción del gremio y que su ciclo al frente de la entidad llega a su fin.

¿Quién es Adriana Guillén?

Adriana Guillé lideró Asocajas desde el año 2017, hace casi diez años. Llegó a este cargo para reemplazar a Álvaro José Cobo, quien falleció en noviembre de 2016 y quien había sido una figura histórica del sistema de subsidio familiar en el país.

Escuche la noticia completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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