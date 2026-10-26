Ariadna Gutiérrez dio el sí en Cartagena en una boda que reunió a cerca de 150 invitados

Cartagena fue el escenario de una nueva etapa en la vida de Ariadna Gutiérrez. La modelo sincelejana y exvirreina universal de la belleza contrajo matrimonio religioso con el empresario neerlandés Guus Franke el sábado 24 de octubre, en una ceremonia celebrada en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría.

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El enlace reunió a cerca de 150 invitados, entre familiares y amigos, en medio de una celebración marcada por la privacidad. La llegada de la novia y algunos detalles de la ceremonia comenzaron a circular en redes sociales, mientras curiosos se congregaban en los alrededores del templo para intentar ver a la pareja.

Gutiérrez llegó a la catedral con un tocado de flores doradas. Después de la ceremonia religiosa, la celebración continuaría con una recepción en el hotel Four Seasons, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la petición de los novios de reemplazar los regalos tradicionales por donaciones a una fundación que trabaja con comunidades indígenas.

De los certámenes de belleza al altar

Ariadna Gutiérrez alcanzó reconocimiento internacional en 2015, cuando representó a Colombia en Miss Universo y obtuvo el título de virreina universal, en una edición recordada por el error del presentador Steve Harvey al anunciar inicialmente a la ganadora.

Desde entonces, la sincelejana ha desarrollado una trayectoria en el modelaje, la televisión y el cine, con participaciones en producciones internacionales y programas de entretenimiento.

Con su matrimonio en Cartagena, Gutiérrez convirtió a la capital de Bolívar en el escenario de una celebración personal que reunió a sus seres queridos y despertó interés entre sus seguidores.