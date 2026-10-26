Alejandro Caraballo triunfa en La Voz Plaza 90 y sueña con llevar Cartagena a lo más alto

Cartagena de Indias sigue siendo cuna de nuevos talentos. Uno de ellos es Alejandro Caraballo Ibarra, un niño de 12 años que comienza a destacar en los concursos musicales y que tiene un gran sueño: convertirse en un artista reconocido y representar con orgullo a su ciudad natal.

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Alejandro se llevó el primer lugar en el concurso La Voz Plaza 90, categoría infantil, donde cautivó con su interpretación de El Sombrerito, una canción representativa de la música tradicional colombiana que le permitió demostrar sus capacidades vocales y su pasión por el canto.

Su triunfo se suma a una trayectoria que ya cuenta con más de cinco títulos obtenidos en diferentes concursos musicales, logros que reflejan su dedicación, disciplina y deseo de seguir creciendo artísticamente.

A su corta edad, Alejandro continúa preparándose para asumir nuevos retos y explorar oportunidades que le permitan compartir su talento con más públicos. Su aspiración es llevar el nombre de Cartagena a otros escenarios y convertirse en un referente musical para las nuevas generaciones.

Con el respaldo de su entorno y la motivación de seguir cumpliendo sus sueños, este joven cartagenero comienza a escribir su propia historia en la música, demostrando que el talento y la perseverancia pueden abrir caminos desde la infancia.

Alejandro Caraballo Ibarra es una promesa musical de Cartagena que busca convertir su pasión por el canto en una carrera artística y llevar el nombre de su ciudad cada vez más lejos.