San Juan Nepomuceno celebró la tercera temporada de ‘Vivamos las Artes y las Culturas’

La Casa de la Cultura de San Juan Nepomuceno realizó la tercera temporada de ‘Vivamos las Artes y las Culturas’, una iniciativa que reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas para celebrar el talento local y promover la formación artística en el municipio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada, organizada en articulación con la Corporación Garabato Show, contó con dos presentaciones en las que participaron alumnos de la Normal Superior Montes de María, la Institución Educativa Diógenes A. Arrieta y la Institución Educativa La Floresta, sede San José.

La programación incluyó teatro, espectáculos de circo, títeres, música y pintura. También participó el ensamble Alma Viva, agrupación musical de la Casa de la Cultura, que presentó los avances de su proceso de formación.

Las artes impulsaron el talento de niños y jóvenes

La institución desarrolla durante el año procesos de formación en danza, música, pintura, técnica vocal y teatro, entre otras disciplinas, para fortalecer las habilidades de niños, jóvenes y adultos.

Luz Adriana Herrera, directora de la Casa de la Cultura, destacó el crecimiento de los estudiantes y la importancia de garantizar espacios para que las nuevas generaciones se acerquen a las expresiones artísticas y fortalezcan su identidad cultural.

Aunque las dos primeras ediciones contaron con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, esta tercera temporada se realizó mediante el trabajo conjunto de la Casa de la Cultura y la Corporación Garabato Show.

La directora invitó a las familias a vincular a sus hijos a los programas de formación artística y anunció que ya comenzaron los preparativos de la agenda cultural de 2027.

Con esta nueva edición, San Juan Nepomuceno continuó promoviendo espacios de aprendizaje, expresión y encuentro comunitario a través del arte y la cultura.