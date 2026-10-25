Retiraron más de 200 toneladas de residuos del canal Matute tras las lluvias

Más de 200 toneladas de residuos y escombros fueron retiradas del canal Matute, en el sector Las Palmeras, tras más de 24 horas de trabajos continuos liderados por la Alcaldía. Las labores buscan recuperar el drenaje y reducir el riesgo de inundaciones en medio de las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

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La intervención, coordinada por la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), continúa con apoyo de maquinaria amarilla. Según la Administración distrital, la acumulación de desechos dificultaba el flujo del agua y aumentaba el riesgo de taponamientos.

Los trabajos también avanzan en otros puntos de la ciudad, entre ellos los canales Chiamaría, en El Pozón; Calicanto Nuevo, entre La Carolina y Ciudad Jardín; Amador y Cortez, en Boston; Santa Clara; MataGente, en Bayunca, y Policarpa.

Mientras se desarrollan las labores de limpieza, los equipos en territorio realizan visitas y caracterizaciones de las viviendas reportadas con afectaciones por las lluvias, como parte de la atención a las familias damnificadas.

La Alcaldía también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basuras y escombros en canales, calles y espacios públicos, una práctica que favorece las obstrucciones y puede agravar las inundaciones durante los aguaceros.

La limpieza de estos cuerpos de agua busca disminuir los riesgos para las comunidades, pero las autoridades insistieron en que mantenerlos libres de residuos requiere el compromiso de los habitantes.