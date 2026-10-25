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25 oct 2026 Actualizado 19:21

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Real Cartagena conoció sus rivales y debutará ante Tigres en los cuadrangulares

El equipo heroico quedó en el Grupo B y buscará un cupo a la final del Torneo BetPlay II-2026

Real Cartagena

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Real Cartagena conoció a sus rivales en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2026. El equipo dirigido por Álvaro Hernández quedó ubicado en el Grupo B junto a Real Cundinamarca, Tigres FC y Deportes Quindío.

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El conjunto cartagenero debutará como visitante frente a Tigres FC. En la sexta y última jornada, recibirá a este mismo rival en el estadio Jaime Morón.

Real Cartagena terminó quinto en la fase regular, con 21 puntos, cinco victorias, seis empates y cuatro derrotas. Además, marcó 26 goles, una cifra que respalda su poder ofensivo de cara a esta nueva etapa.

El reto del equipo heroico será mejorar su rendimiento defensivo y sumar los puntos necesarios para terminar primero de su grupo y avanzar a la final, en su objetivo de luchar por el ascenso a la primera división del fútbol colombiano.

El Grupo A quedó conformado por Independiente Valle del Cauca, Boca Juniors de Cali, Envigado FC y Unión Magdalena.

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