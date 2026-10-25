OAGRD intervino canales y evaluó sectores afectados por las lluvias
Desplegó maquinaria amarilla y caracterizó a las familias afectada
La Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), intensificó las acciones de atención tras las fuertes lluvias registradas en la ciudad.
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Los equipos distritales adelantan intervenciones con maquinaria amarilla en canales para retirar residuos acumulados y facilitar el flujo de las aguas. De manera paralela, realizan monitoreos de los niveles de estos cuerpos de drenaje y atienden los reportes de las comunidades.
La entidad también inició la caracterización de los sectores afectados para identificar las necesidades de las familias y avanzar en el proceso de entrega de ayudas humanitarias.