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25 oct 2026 Actualizado 00:45

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OAGRD intervino canales y evaluó sectores afectados por las lluvias

Desplegó maquinaria amarilla y caracterizó a las familias afectada

Foto: Alcaldía de Cartagena.

Foto: Alcaldía de Cartagena.

Foto: Alcaldía de Cartagena.
Cartagena
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La Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), intensificó las acciones de atención tras las fuertes lluvias registradas en la ciudad.

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Los equipos distritales adelantan intervenciones con maquinaria amarilla en canales para retirar residuos acumulados y facilitar el flujo de las aguas. De manera paralela, realizan monitoreos de los niveles de estos cuerpos de drenaje y atienden los reportes de las comunidades.

La entidad también inició la caracterización de los sectores afectados para identificar las necesidades de las familias y avanzar en el proceso de entrega de ayudas humanitarias.

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