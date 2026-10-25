MinAgricultura deroga las APPA en 19 municipios del Suroeste antioqueño

Medellín, Antioquia

El Ministerio de Agricultura derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 19 municipios del Suroeste antioqueño, una decisión que deja sin efecto las restricciones sobre 102.801 hectáreas, equivalentes al 29 % del territorio de los municipios involucrados. El anuncio se hizo este sábado 24 de octubre de 2026, durante el XXXVII Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, en Fredonia.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, firmó la derogatoria y aseguró que la medida cumple un compromiso del presidente Abelardo de la Espriella. Según el funcionario, la decisión busca eliminar las restricciones que se habían establecido sobre esos terrenos durante el Gobierno anterior.

“A partir de hoy estamos liberando 102.801 hectáreas, en 19 municipios del Suroeste antioqueño, que en el anterior Gobierno estaban ‘secuestradas’, con la desafortunada y disparatada medida de las APPA”, afirmó Dangond.

El jefe de la cartera agropecuaria señaló que esta es la tercera derogatoria de este tipo en el país, después de las correspondientes a Cundinamarca y La Guajira. También anunció que el Gobierno continuará con el proceso en otros departamentos.

“No quedará ninguna APPA en Colombia”, aseguró el ministro, quien indicó que el próximo lunes avanzará la derogatoria de las áreas establecidas en Córdoba y que posteriormente continuará el proceso en Tolima.

¿Por qué derogaron las APPA en Antioquia?

De acuerdo con la revisión realizada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), las áreas delimitadas presentaban deficiencias técnicas y jurídicas que, según el Ministerio, impedían mantener las restricciones sobre el uso del suelo.

Entre los problemas identificados estaban la falta de precisión cartográfica, la exclusión incompleta de áreas protegidas, las inconsistencias entre la delimitación y la realidad productiva de los terrenos, así como la ausencia de análisis suficientes sobre otras actividades económicas.

La revisión también encontró vacíos relacionados con la consulta previa. Según el Ministerio, las fallas eran estructurales y requerían una decisión de fondo, en lugar de ajustes puntuales a la delimitación.

La entidad concluyó que las restricciones no contaban con los soportes técnicos suficientes para mantenerse. Con la derogatoria, los municipios recuperan la capacidad de definir el ordenamiento de sus territorios dentro del marco legal vigente.

Las 102.801 hectáreas liberadas representan el 29 % del territorio de los municipios involucrados. La decisión modifica las condiciones que regulaban el uso de esos terrenos bajo la figura de las APPA.

Gobierno plantea convertir a Antioquia en polo agroindustrial

Durante el XXXVII Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, el ministro también expuso la estrategia del Gobierno para fortalecer la producción agropecuaria y consolidar a Colombia como potencia agroalimentaria.

Dangond estuvo acompañado por el viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón, y el director de la UPRA, Alberto José Esmeral. En su intervención, destacó el papel de Antioquia en el desarrollo rural y su potencial para impulsar la agroindustria y las exportaciones.

El ministro señaló que Colombia cuenta con tierras agrícolas, recursos hídricos, biodiversidad, variedad de pisos térmicos y una ubicación estratégica que, según dijo, deben traducirse en mayor producción y competitividad.

Para avanzar en ese propósito, presentó cinco prioridades: seguridad jurídica para incentivar la inversión; acceso al crédito; innovación y tecnología; mecanización agropecuaria; e infraestructura y comercialización.

Crédito agropecuario a 20 años y tasas de hasta el 1 % mensual

Entre los anuncios relacionados con el financiamiento del campo, Dangond mencionó una nueva línea de crédito con plazo de hasta 20 años, periodos de gracia de hasta cinco años y tasas de interés que, según indicó, no superarán el 1 % mensual.

El Gobierno también planteó impulsar proyectos productivos de alta eficiencia, promover la transferencia tecnológica para pequeños productores y fortalecer la mecanización para aumentar la productividad y reducir costos. El ministro mencionó particularmente los cultivos de papa como uno de los sectores en los que la mecanización puede contribuir