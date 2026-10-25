Más de 5.000 personas caminaron por la vida y contra el cáncer de mama

Cartagena vivió la sexta Caminata Rosa de Cartagena, una jornada dedicada a crear conciencia sobre el cáncer de mama y enviar un mensaje de esperanza a quienes padecen o han superado esta enfermedad.}

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La actividad fue liderada por la Administración Distrital, a través de la Oficina de la Gestora Social, Liliana Majana, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER).

El encuentro reunió a 5.000 personas en la Plaza de Variedades con un recorrido por el cordón amurallado. Al finalizar, los asistentes formaron un gran lazo rosa como símbolo de solidaridad y compromiso con la lucha contra el cáncer de mama.

Durante la jornada, el director del Dadis, Rafael Navarro España, reiteró la importancia de fortalecer las acciones de prevención, detección y atención de esta enfermedad.

Uno de los testimonios fue el de Amalfi Uparella, sobreviviente de cáncer de mama, quien relató que enfrentó 18 sesiones de quimioterapia durante más de tres años y continúa en tratamiento. Su experiencia sirvió para insistir en la importancia de los chequeos médicos oportunos.

También participó María Isabel Gómez, quien recordó a dos familiares que fallecieron a causa de la enfermedad y destacó la necesidad de mantener los hábitos de autocuidado y las visitas periódicas al médico.

Por su parte, Giovanni Carrasquilla, coordinador de Fomento Deportivo del IDER, invitó a la ciudadanía a incorporar la actividad física y los hábitos saludables en su vida cotidiana.

La Caminata Rosa reunió a familias, sobrevivientes y ciudadanos alrededor de un mensaje común: promover el cuidado de la salud y la detección temprana del cáncer de mama.