Inició la transformación de dos sedes de la Institución Educativa Rafael Núñez

La Alcaldía de Cartagena inició las obras de rehabilitación de dos sedes de la Institución Educativa Rafael Núñez, ubicadas en los barrios Martínez Martelo y Chino, con intervenciones que buscan mejorar las condiciones de aprendizaje y seguridad de cerca de 800 estudiantes.

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En la sede principal, donde estudian alrededor de 500 jóvenes de sexto a grado 11, los trabajos incluyen el mejoramiento del cerramiento, intervención de baños, cambio de techos y cielos rasos, recuperación de paredes afectadas por humedad y construcción de una cubierta para el patio común.

También se adecuarán las aulas para mejorar las condiciones de instalación y funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, ante las altas temperaturas que afectan el desarrollo de las clases.

La sede Ciudad de Santa Marta también fue intervenida

En la sede Ciudad de Santa Marta, ubicada en el barrio Chino y donde estudian cerca de 300 niños y niñas de transición y primaria, se adelanta la renovación de techos, paredes, aulas y baterías sanitarias.

La intervención también contempla adecuaciones en la sala de informática, el espacio destinado al Programa de Alimentación Escolar (PAE), el patio y el cerramiento perimetral. Además, se instalará una nueva cubierta general para mejorar las condiciones de los espacios recreativos.

De acuerdo con la programación, las obras en ambas sedes finalizarían en diciembre de 2026.

Las intervenciones hacen parte del proyecto de Modernización de la Infraestructura Educativa, que contempla la rehabilitación de 35 colegios oficiales y una inversión anunciada de $450.000 millones para el sector educativo.

Según la Alcaldía, las obras en estos 35 establecimientos beneficiarán a cerca de 25.000 estudiantes con mejoras en infraestructura, seguridad y condiciones para el desarrollo de las actividades académicas.