Incautan 32 kilos de cocaína a la banda Los Chivos en Belén

Medellín, Antioquia

Las autoridades incautaron 32 kilos de clorhidrato de cocaína en el barrio La Hondanada, en Belén, Medellín, durante un operativo contra el grupo delincuencial organizado Los Chivos. En el procedimiento, realizado por la Alcaldía de Medellín en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturada una persona en flagrancia.

Durante la diligencia de allanamiento y registro también fueron incautados un teléfono celular y elementos utilizados para la dosificación de estupefacientes.

Los Chivos obtendrían $30 millones diarios por venta de drogas

De acuerdo con la información recopilada durante la investigación, Los Chivos presuntamente se dedicarían al tráfico de estupefacientes y ejercerían control territorial en su zona de influencia en Medellín.

Según las autoridades, esta estructura delincuencial obtendría cerca de $30 millones diarios por la comercialización de sustancias estupefacientes.

Incautación de cocaína en Belén afecta las rentas ilegales

Las autoridades señalaron que el decomiso de los 32 kilos de cocaína representa una afectación a las rentas ilegales de esta estructura y a la distribución de drogas en entornos escolares y recreativos.

La persona capturada quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, que adelantarán el procedimiento correspondiente.