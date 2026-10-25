Fiscalía imputó cargos a empresa por contaminación ambiental en Arroz Barato

Según la Fiscalía General de la Nación, la compañía operaba desde 2022 sin licencia ambiental en el barrio Arroz Barato y habría realizado vertimientos de residuos peligrosos al canal de Policarpa, que desemboca en la bahía de Cartagena.

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La investigación comenzó tras una denuncia presentada por el Establecimiento Público Ambiental (EPA). De acuerdo con los peritajes citados por la Fiscalía, las descargas habrían afectado el agua, el suelo, la flora y la fauna. Además, se habrían registrado daños al ecosistema y afectaciones a la salud de habitantes que utilizaban el agua contaminada para cubrir necesidades básicas.

La autoridad ambiental habría ordenado suspender las actividades de la empresa en al menos cinco oportunidades, pero esta habría continuado operando.

Durante un allanamiento, las autoridades encontraron tanques y contenedores con sustancias oleosas derivadas de hidrocarburos, además de mangueras, válvulas y tapones que evidenciarían posibles descargas directas al canal.

Los capturados fueron identificados como Omar Arturo Gutiérrez Florián, representante legal de la compañía; Pedro Enrique Figueroa Salcedo, Cecilio Rodríguez Amaranto, Wilmer José Sarmiento Tejedor y Yan Carlos Núñez Bautista.

Una fiscal especializada de la Seccional Bolívar les imputó el delito de contaminación ambiental, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno. A Gutiérrez Florián también se le atribuyeron circunstancias de agravación.

La Fiscalía informó que los procesados aceptaron los cargos