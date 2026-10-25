El Castillo de San Felipe se llenó de música, títeres y tradición ante miles de visitantes

El pasado y el presente se encontraron entre los muros del Castillo de San Felipe de Barajas. Allí, 3.556 personas cambiaron por unas horas el recorrido histórico por una experiencia llena de títeres, tambores y danza, durante una jornada de entrada gratuita para colombianos.

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La fortaleza abrió sus espacios para que grandes y pequeños disfrutaran de una programación que puso a la cultura caribeña en el centro de la escena. La iniciativa fue organizada por la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), encargada de administrar las fortificaciones.

La mañana comenzó con manos creativas y mucha imaginación. La Tropa de Trapo orientó un taller de elaboración de títeres en el tendal del Hospital de Tropas, que terminó con Prende la vela, una obra de marionetas que narró la historia de Cartagena a través de personajes locales.

Pero la jornada no se quedó entre hilos y muñecos. Por la tarde, los tambores marcaron el ritmo con Bullerengue de Negro Soy, una presentación que llevó los cantos heredados de los ancestros hasta el Bonete de la fortaleza y puso a bailar a los asistentes.

El cierre llegó con Raíces Sonoras, una muestra de danza afrocontemporánea presentada en la batería de la Redención, donde el movimiento y la tradición se encontraron en un mismo escenario.

“Nos llena de felicidad poder ofrecer escenarios de esparcimiento y valoración del patrimonio a las familias”, expresó Sandra Schmalbach Pérez, directora de la Etcar, quien también invitó a los visitantes a cuidar estos espacios que pertenecen a todos.