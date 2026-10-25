Condenan a 23 años a Heinz Pool Buleje por explotación sexual de una menor en Antioquia

Medellín, Antioquia

El ciudadano peruano-estadounidense Heinz Pool Buleje fue condenado a 23 años de prisión por explotación sexual comercial de una menor de edad, en un caso relacionado con hechos ocurridos en 2017 en Copacabana, Antioquia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer la condena y destacó que el caso hace parte de las acciones judiciales contra extranjeros involucrados en delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

Según el mandatario, el hombre fue encontrado durante un allanamiento en una finca de Copacabana, donde las autoridades hallaron a 16 menores de edad. En ese momento, Buleje se encontraba con una adolescente de 15 años.

“Este descarado les ofrecía fiesta, dinero, drogas y alcohol a cambio de sexo. Y justo cuando fue allanada esta finca, este hombre se encontraba con una menor de 15 años”, afirmó Gutiérrez en su cuenta de X.

El alcalde señaló que, desde 2024, 14 extranjeros han sido condenados por delitos sexuales, de acuerdo con el balance divulgado por la Administración Distrital. También envió un mensaje a quienes llegan a la ciudad para cometer este tipo de delitos.

“Que los extranjeros sepan que si vienen a Medellín a delinquir, van a terminar pagando y bastante caro”, escribió el mandatario.

El caso se remonta a un allanamiento en Copacabana

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017, cuando las autoridades realizaron un operativo en la finca La Victoria, ubicada en la vereda El Zarzal de Copacabana. En el lugar encontraron a Buleje y a un grupo de adolescentes.

De acuerdo con la información divulgada por la Policía Nacional en ese momento, la investigación apuntaba a que el extranjero organizaba fiestas con menores de edad y ofrecía dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. En el operativo también fue capturado otro hombre que, según las autoridades, contactaba a las adolescentes.

La investigación estableció que algunas menores habrían sido trasladadas al lugar para participar en encuentros sexuales a cambio de dinero y regalos. Tras el procedimiento, las adolescentes quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La Corte Suprema negó su extradición en 2023

El caso también tuvo un capítulo internacional. Las autoridades de Estados Unidos solicitaron la extradición de Buleje por delitos relacionados con conductas sexuales ilícitas con menores de edad.

Sin embargo, en junio de 2023, la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto desfavorable a la extradición. La corporación consideró que los hechos investigados ocurrieron en Colombia, que las víctimas eran colombianas y que el proceso penal debía continuar ante la justicia nacional.

En ese momento, el expediente avanzaba en el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín por delitos relacionados con explotación sexual comercial de menores, turismo sexual y otras conductas. La decisión de la Corte buscaba privilegiar el juzgamiento de los hechos por las autoridades colombianas.

La condena de 23 años anunciada ahora por el alcalde constituye una nueva actualización del proceso judicial. La información divulgada públicamente señala que la sentencia corresponde al delito de explotación sexual comercial de una menor de edad.

Medellín reporta 14 extranjeros condenados desde 2024

Federico Gutiérrez afirmó que, desde 2024, se han conseguido 14 condenas contra extranjeros por delitos sexuales, como parte de las acciones adelantadas para perseguir la explotación sexual de menores en Medellín.

La Administración Distrital ha señalado que trabaja con autoridades judiciales y organismos de seguridad para identificar a posibles agresores, prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y fortalecer la cooperación internacional.