Cien jóvenes juraron bandera y comenzaron su camino al servicio de la comunidad

Entre cámaras de celulares, abrazos y miradas de orgullo, 100 jóvenes dieron un paso importante en sus proyectos de vida: juraron bandera y asumieron el compromiso de servir a Colombia como auxiliares de Policía, luego de dos meses de capacitación y entrenamiento.

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La ceremonia reunió a familiares que acompañaron el comienzo de esta nueva etapa. Aunque muchos aspirantes participaron en el proceso de incorporación, solo un centenar fue seleccionado para avanzar en su formación policial.

Durante el acto, el teniente coronel Raúl Torres, jefe administrativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó la responsabilidad que asumen los jóvenes y la oportunidad de contribuir al bienestar colectivo.

“El camino que hoy inician implica grandes retos, pero también constituye una valiosa oportunidad para aportar al bienestar y la seguridad de nuestra comunidad”, expresó el oficial.

Con este juramento, los nuevos auxiliares se preparan para apoyar las labores de prevención en sectores priorizados de la ciudad, incluidos parques, zonas de alta afluencia turística y entornos escolares.

Su incorporación busca fortalecer la presencia policial en estos espacios y contribuir a la prevención de delitos, mientras los jóvenes avanzan en una experiencia que exige disciplina, ética y compromiso con la ciudadanía.