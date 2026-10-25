Cartagena reportó 376 viviendas afectadas por lluvias en 24 barrios y sectores

Las fuertes lluvias registradas en Cartagena dejaron 376 viviendas afectadas en 24 barrios y sectores de la ciudad, según el balance entregado por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Alcaldía completó más de 24 horas de atención en territorio y desplegó maquinaria amarilla para retirar basuras y escombros acumulados en canales, caños y otros cuerpos de agua, con el propósito de facilitar el drenaje y reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

Entre los sectores afectados se encuentran Villa Rosita, Olaya Herrera, El Pozón, Fredonia, Las Palmeras, San Fernando, Bayunca, Nelson Mandela, Cerros de Albornoz, Manzanillo del Mar, Membrillal y Policarpa, entre otros.

De manera paralela, los equipos distritales realizan visitas para identificar las necesidades de las familias afectadas y gestionar la entrega de ayudas humanitarias.

La Alcaldía pidió no arrojar residuos a los canales

La Administración Distrital advirtió que la disposición inadecuada de basuras, escombros y otros residuos obstruye los sistemas de drenaje y puede agravar las inundaciones cuando se presentan lluvias intensas.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar desechos en calles, canales, caños, lotes baldíos y alcantarillas, y utilizar los mecanismos establecidos para la recolección de residuos.

La OAGRD continuará con las labores de limpieza, monitoreo y acompañamiento a las comunidades afectadas. La Alcaldía insistió en que, además de la atención institucional, la prevención de nuevas emergencias requiere la colaboración de los ciudadanos para mantener despejados los canales y proteger los barrios de Cartagena.