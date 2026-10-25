Capturaron a alias ‘Kenny’ con un revólver y seis cartuchos en Lo Amador

Un hombre conocido como alias ‘Kenny’, de 37 años, fue capturado por la Policía Nacional en el barrio Lo Amador, en Cartagena, tras ser sorprendido presuntamente con un arma de fuego sin autorización.

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Durante los controles preventivos, los uniformados encontraron en su poder un revólver Ruger calibre 38 y seis cartuchos para el mismo, uno de ellos percutido.

El procedimiento se realizó como parte de los operativos que adelanta la Policía Metropolitana de Cartagena para combatir el porte ilegal de armas y prevenir hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad.

El capturado, junto con el arma y las municiones incautadas, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.