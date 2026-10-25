Capturaron a alias ‘El Flaco’ con marihuana en El Pozón

Un joven de 19 años, conocido con el alias de ‘El Flaco’, fue capturado en flagrancia durante un operativo contra el tráfico de drogas en el barrio El Pozón, en Cartagena.

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El procedimiento se realizó mediante una diligencia de registro y allanamiento en el sector Los Tamarindos, donde uniformados de la Policía Nacional encontraron más de 300 gramos de marihuana, cuyo valor en el mercado ilegal supera los cuatro millones de pesos, y un teléfono celular avaluado en más de un millón de pesos.

Según la Policía, el operativo busca afectar las actividades de comercialización de estupefacientes presuntamente relacionadas con el grupo delincuencial organizado ‘Los Salsa Nueva Generación’, que tendría presencia en más de 30 sectores de El Pozón, barrio que cuenta con más de 40.000 habitantes.

El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán el proceso judicial por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.